Drukte bij alpaca’s, waar kerstmarkt wél doorgaat

,,Wij hebben genoeg ruimte beschikbaar’’, antwoordt eigenaar Willem-Mathijs van der Aa eenvoudig op de vraag waarom de alpacafarm een kerstmarkt wél aandurft. In veel huizen en op veel plekken is er vanwege corona dit jaar immers weer een streep gezet door soortgelijke activiteiten.

Kramen bij tenten

Het aantal bezoekers is gelimiteerd op 1.500 per dag. Daarom moesten belangstellenden zich vooraf via de website aanmelden. Beide dagen zaten zo op voorhand vol. Van der Aa: ,,We laten de mensen in tijdsblokken komen. Dan zijn er telkens zo'n 250 bezoekers en dat kunnen we met ons personeel goed aan.’’