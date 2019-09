Drukte tijdens Fantastival in centrum Oss: ‘Theater zonder barrière van een gebouw of geld’

,,Toch nog iets naar achteren?" Jos van Wees (51) van straattheater act 'Hendrick-Jan de Stuntman ontmoet Merel Kamp' werpt een blik omhoog naar de vijf meter hoge stalen constructie met springveren. Samen met Merel Kamp (40) voert hij de show Springtime op tijdens Fantastival. Waarbij de artiesten al springend aan veren een romantische komedie in de traditie van de stomme film opvoeren. Een technische voorstellingen waarbij timing belangrijk is volgens de artiesten. ,,Als we eenmaal aan het springen zijn zitten we in een ritme dat tot op de seconde is gepland." Hoewel het festival om 12.00 uur begint, staan de twee Amsterdammers om 10.30 uur al in het Osse centrum om op te bouwen. De Osse straten, met hier en daar een bolling blijken een ware uitdaging. ,,We moeten altijd opletten dat we op een vlakke ondergrond staan om ervoor te zorgen dat we makkelijk kunnen springen",stelt Kamp.