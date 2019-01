Ds. Ruth Jellema nieuwe voorganger Paaskerk Oss

Udense MS-patiënte: ‘Minister, wij komen naar Den Haag’

9:51 UDEN - De Udense MS-patiënte Angelique van Hooft is dolblij met het binnen harken van 40.000 handtekeningen. ‘Hiermee gaan we naar Den Haag, kunnen we een politiek debat afdwingen over vergoeding van die voor ons zo heilzame pil’.