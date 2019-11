Dubbelrol past Sandra als een jas

Florerende Bierbrouwe­rij Oijen treft boze buren bij rechter

7:59 OIJEN - Is Bierbrouwerij Oijen een ambachtelijk bedrijf waar bezoekers ook terecht kunnen voor een consumptie of is het een populair horecabedrijf waar het bierbrouwen slechts een aanleiding is voor grootschalige feesten? Volgens omwonenden is dat laatste het geval. Ze ervaren al jaren overlast en eisen dat de gemeente de teugels strak trekt.