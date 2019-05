Dubbelzinnige boerenrap een enorme hit: ‘Oewalekkerwa’

In het swingende nummer, op het ritme van kakelende kippen, rapt Van Oijen in onvervalst Maas en Waals over vrouwen en het boerenleven. Terwijl zijn vrouw Erna en zijn zussen Marja en Henriëtte hem wulps dansend proberen te verleiden, drinkt ‘Wimke’ liever koffie en Pernod met zijn buurman Jo.



‘Vrouwkes blijf maar in de stad, ik heb hier gekakel zat’, rijmt hij tussen zijn kippen. In de koeienstal laat Van Oijen de dubbelzinnige teugels helemaal vieren. Hij heeft elke dag wel zestig meiden op een rij klaarstaan, rapt hij: ‘En ze geven ook nog melk erbij!’



Het nummer is geschreven door Leeuwenaar Jochem van Gelder en de Elster deejay Marco Leeuwis in diens studio. Ze vroegen de 76-jarige van Oijen om mee te doen; die heeft als ‘Wimke’ ervaring met optreden tijdens pronkzittingen en is in Beneden-Leeuwen ook bekend van zijn toeristische treintje achter zijn trekker. Het Wijchense Eyes & Ears schoot de beelden.