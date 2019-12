Duizend stappers duiken voor Vorstival sporthal in

Het publiek moest zaterdag even wennen aan de nieuwe festivallocatie. Het duurde even voordat de sfeer er goed in kwam. Dat had ook te maken met de kickbokswedstrijd in Arnhem tussen Badr Hari en Rico Verhoeven, die door veel festivalgangers gevolgd werd op mobieltjes en op tv-schermen in het sportcafé. Toen die strijd gestreden was, gingen er al snel meer handjes in de lucht voor de diskjockeys en entertainers.