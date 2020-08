Duizenden annuleringen dierenpensions: ‘Nog geen faillissementen, maar bij tweede golf...’

Hennie Biemans van dierenpension Mon Ami in Volkel pakt de agenda erbij. Bladert terug. Zucht. ,,Kijk hier, 12 maart, toen begon het. Op 13 maart kregen we meteen zes annuleringen voor het weekend. De dag erna tien, en zo ging het maar door, tot er bijna niets meer over was. In de meivakantie hadden we hier twee honden. Twee! Ik heb het tot 10 juni opgeteld, en dan kom je op 2200 hondenplaatsen en 1000 kattenplaatsen minder dan anders. Dagen bedoel ik dan. Dat betekent een halve ton minder inkomsten.”