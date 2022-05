Duizenden carnavalisten vergapen zich aan zomereditie van de ‘Grote Moeslandse Optocht’ in Schaijk

Meer vluchtelin­gen naar Bernheze, burgemees­ter wil dat politiek alvast nadenkt over plekken

HEESCH - De locaties voor noodopvang van Oekraïners in Bernheze, zijn voor 80 procent gevuld. Maar er moet alweer nagedacht worden over nieuwe opvang, want die opdracht ligt er. ,,Laten we niet vergeten wat er drie weken geleden in Oss gebeurde, daar stond opeens een bus vluchtelingen op de stoep”, waarschuwde de burgemeester.

9 mei