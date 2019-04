Duizenden euro's kwijt na 'laffe' sieradendiefstal in Oss, Joey (34) looft 750 euro uit voor gouden tip

Basic-Fit neemt Fitland over

12:04 MILL - Uitbater van fitnesscentra Basic-Fit koopt zijn Nederlandse branchegenoot Fitland. Dat bedrijf, met als thuisbasis Mill en vestigingen in onder meer Oss, Uden en Veghel, heeft 37 sportscholen en is de op twee na grootste partij in Nederland. Wat Basic-Fit betaalt voor Fitland heeft de beursgenoteerde onderneming niet bekendgemaakt.