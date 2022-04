Duizenden liefhebbers van Japanse anime ontmoeten elkaar in Berghem: na ‘free hugs’ wandel je wonderlijke wereld binnen

Opvullen van wijk- en dorpsraden is voor Oss geen must meer, nu Schadewijk geen leden vindt

OSS - De wijkraad in de Schadewijk is de eerste in Oss die stopt, maar het zal zeker niet de laatste zijn. In de volksbuurt gaat de gemeente experimenteren met nieuwe manieren om inwoners bij belangrijke besluiten te betrekken.

8 april