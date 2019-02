Dwangsom tegen caravanstallinghouder Oijen van tafel

De Raad ziet geen dringende redenen om Den Brok nu al te dwingen een deel van zijn stalling leeg te maken en te slopen. Want dat is wat de afdeling handhaving van de gemeente Oss met de dwangsom wilde bereiken. De Raad schort de dwangsom op tot zes weken na de bodemuitspraak later dit jaar.

Hoewel de 2.000 m² grote caravanstalling volgens het bestemmingsplan minimaal 1.000 m² te groot is, wil de Raad wachten op een eventuele overeenkomst tussen Den Brok en een andere afdeling van de gemeente Oss. De caravanstallinghouder is druk in onderhandeling met Osse vergunningsambtenaren van ruimtelijke ordening om te kijken of hij via aankoop van te slopen stalmeters elders in de gemeente of regio als ruilmiddel de stalling alsnog geheel kan legaliseren.