Dwerghamster met kooi en al achtergelaten in Oss: ‘Dit is geen manier van doen’

Man (44) overlijdt na val uit flat

15:34 NIJMEGEN/LITH - Een 44-jarige man uit Nijmegen is donderdagavond overleden na een val uit de Biotex-flat aan de De Ruyterstraat in zijn woonplaats. De man, die oorspronkelijk uit Lith komt, viel naar beneden uit het flatgebouw en werd gevonden in een grasveld bij de flat.