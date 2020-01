E-bike maakt halve elektricien van plaatselijke fietsenmaker

Toen hij begon was de wereld nog heerlijk overzichtelijk. Je kon als klant kiezen tussen een bruine en een groene fiets. En ook voor het zadel waren er twee keuzes: dat voor mannen en dat voor vrouwen. Maar anno 2020 is dat in de zaak van Mart Verstegen (57) aan de rand van Uden wel anders. Binnen is elke denkbare fiets te krijgen. Voor in de stad of in de natuur. Aangedreven met ouderwetse spierkracht of door een accu.