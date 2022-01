Eagle Eye Festival Lithoijen wil met Grand Finale knallend afsluiten

LITHOIJEN - Bij menigeen staat de datum van 30 juli 2022 al met rood omcirkeld in de agenda. Want dan wordt de allerlaatste editie van het Eagle Eye Festival gehouden. De organisatie geeft er - na zeven succesvolle edities - daarna de brui aan. De zevenkoppige organisatie wil ‘knallend’ afsluiten met een Grand Finale. Henk Wijngaard is al vastgelegd.

Mooi geweest, iedereen een drukke baan, kinderen en allemaal weer twee jaar ouder. Niet zo raar dat de zevenkoppige organisatie van het Eagle Eye Festival in Lithoijen zich anderhalve week geleden eens achter de oren krabde. ,,Eigenlijk was iedereen het er wel over eens dat het ook eens een keer mooi is geweest. Zo'n festival moet je met de volle honderd procent organiseren, want anders wordt het niks. Je moet het ook niet tot het uiterste einde willen uitmelken", aldus Joris van Kilsdonk, een van de organisatoren.

Dus besloot de zevenkoppige vriendengroep - fanatieke festivalgangers - er mee te stoppen, maar zeker niet roemloos, met stille trom of met de staart tussen de benen. Niks van dat al. Van Kilsdonk: ,,We gaan er nog een keer met volle bak en in volle overtuiging tegenaan. We willen afsluiten met een knal. Het moet 30 juli een gigantisch feest worden. Zeker ook voor onze vaste bezoekers, alle mensen die de afgelopen edities meegeholpen hebben en ook voor ons. Het moet echt een mooi einde worden.”

De organisatie van het Eagle Eye Festival met in het midden caféhouder Bart van de Wetering, de 'naamgever' van het festival. Links naast hem Joris van Kilsdonk (met pet).

Zaterdag 30 juli vanaf een uur of vier 's middags start de Grand Finale van het Eagle Eye Festival aan de Weisestraat in Lithoijen. Om een uur of negen, tien later te eindigen. Hoe deze feestelijke dag er exact uit gaat zien, welke artiesten en attracties er komen; dat is allemaal nog in voorbereiding. Van Kilsdonk: ,,De datum is voor ons nu het belangrijkste. Daar gaan we nu naar toe aan het werken. We zijn al bands en artiesten aan het benaderen, maar daar is nog geen duidelijkheid over.”

Wel is de ex-vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard - ‘Met de vlam in de pijp’ - al gecontracteerd. Hij is voor de organisatie een ‘ware cultheld’ en mag niet ontbreken. Vooral ook niet na zijn succesvolle en legendarische optreden tijdens de 2019-editie. Van Kilsdonk: ,,Sowieso kijken we ook altijd naar regionale bands. Bands als Back in Five Minutes en de Revueo’s horen er wel een beetje bij. Maar we kijken ook naar landelijk bekende artiesten. Dat komt vast in orde.”