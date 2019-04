Echt Heesch: straten krijgen namen van écht Heesche families

update Politie doet onderzoek naar ‘shockeren­de’ beelden Osse leerlingen op Instagram

17:33 OSS - Verschillende leerlingen van scholengemeenschap Het Hooghuis in Oss figureren in ‘kwetsende en zelfs shockerende’ foto's en video's op Instagram. Dat schrijft schoolhoofd Erik Jan Bakker van het Mondriaan College in een brief die dinsdagmiddag aan alle ouders van leerlingen is verstuurd. De politie heeft de zaak in onderzoek.