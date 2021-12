‘Echte’ Ossenaar Jan Ploegmakers ging als burgemeester door met wat hij altijd al deed

Stille getuigenOSS/UDEN - De waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Maashorst waarin Uden en Landerd per 1 januari samengaan, is een Udenaar. Weliswaar geboren in Breda, maar wonend in Uden, waar hij ook zijn sporen verdiende: Paul Rüpp.

Straks wil hij misschien wel de definitieve burgemeester van zijn woonplaats worden. Zo’n benoeming komt niet vaak voor, maar soms is het een groot voordeel als een burgemeester weet wat voor vlees hij in de lokale kuip heeft. Oss kreeg ooit wél een Ossenaar als burgervader.

In Oss zijn sinds 1813 twintig burgemeesters aangetreden. Op drie na kwamen ze allemaal van elders, twee woonden bij hun benoeming al in Oss. Laten we waarnemend burgemeester J.P. Pulles van de NSB uit ’43/’44 even buiten beschouwing, dan kun je zeggen dat die twee ‘echte’ en die twee ‘import’ Ossenaren wel wisten hoe in hun gemeente de hazen liepen. Dat was een groot voordeel.

Bierbrouwer en huisarts

De twee Ossenaren van elders die bij hun benoeming al langere tijd in Oss woonden, waren bierbrouwer H. van den Elzen uit Sint-Oedenrode en dr. A. van der Steen uit Maren. Van der Steen was huisarts, twee keer burgemeester met een tussenpoos waarin hij wethouder was. Alles bij elkaar was hij tussen 1844 en 1871 nauw betrokken bij alles wat er in Oss voorviel. Van den Elzen was 21 jaar toen hij in 1877 naar Oss kwam. Na drie jaar al werd hij wethouder en dat bleef hij tot zijn benoeming tot burgemeester in 1910. Hij stierf na 52 jaar openbaar bestuur in het harnas op 11 maart 1932.

Volledig scherm Burgemeester J. Ploegmakers met familie en raadsleden in de raadszaal na zijn installatie tot burgemeester van Oss (1932). © Stadsarchief Oss

Zijn opvolger was Jan Ploegmakers. Hij was niet de eerste ‘echte’ Osse burgemeester; Laurens Aards ging hem in 1813 voor. Ploegmakers werd in 1909, op zijn dertigste, lid van de gemeenteraad en was vanaf 1923 wethouder. Hij wist dus wat er in Oss te koop was. Maar het burgemeesterschap van Oss was in 1932 geen benijdenswaardige baan, zeker niet voor een buitenstaander.

De margarine-industrie was vertrokken, er heerste grote werkloosheid, er waren problemen bij de werkverschaffing en er was een hoge criminaliteit. Voor Jan Ploegmakers echter al jaren niks nieuws.

Toch gewoon opgewacht bij gemeentegrens

Maar hoe ontvangt Oss een nieuwe burgemeester die al zijn hele leven in zijn Oss woont? In april 1932 deden ze dat zoals altijd. De nieuwe burgervader en echtgenote werden, alsof ze van verre kwamen, opgewacht bij de gemeentegrens, daar toegesproken, in een koetsje gezet en onder muzikale begeleiding en escorte van de ruiterij naar het gemeentehuis gereden.

Volledig scherm Burgemeester J. Ploegmakers en echtgenote in een koetsje op weg naar de koninginnefeesten op het Mgr. Van de Boerpark (1934). © Stadsarchief Oss

Daar werden zij opnieuw toegesproken, bejubeld en muzikaal onthaald door een dameskoor, de harmonie KVA, muziekvereniging Hartog en Bergoss-harmonie Montagne. Daarna kon hij naar zijn nieuwe werkkamer in de andere hoek van het stadhuis en gaan doen wat hij al tientallen jaren deed in het gemeentebestuur, het waterschap, de werkverschaffing, als hulpofficier van justitie en in de Provinciale Staten.

Het Polygoonjournaal filmde de intocht. De twee minuten durende reportage met geluid bleef bewaard. Handig voor Maashorst.