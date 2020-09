Ecstatic dance: uit je plaat zonder alcohol en drugs, mét blote voeten (nu ook in Ravenstein)

RAVENSTEIN - Ecstatic Dance is hip. Zó hip dat het vanaf zaterdag ook twee keer in de maand kan in Ravenstein. Het is dansen op muziek van een dj, maar er mag niet gepraat worden, niets geslikt, gesnoven, gerookt of gedronken. De geestverruiming komt uit jezelf.

Op Wikipedia leggen ze het zo uit: ‘extatische dans is een vorm van dans waarbij de dansers, soms zonder de noodzaak om specifieke stappen te volgen, zich overgeven aan het ritme en zich vrij bewegen terwijl de muziek ze neemt, wat leidt tot trance en een gevoel van extase.’ Organisator Jacqueline Verschuren legt het zo uit: ,,Het draait om verbinding met elkaar, om passie, om dicht bij jezelf te komen. Door lekker te bewegen op de muziek kom je in een flow, en dan ga je dingen voelen. Daar kun je heel blij van worden, maar je kunt ook verdriet voelen. Er gebeuren mooie dingen.” Je hoeft er niet goed voor te kunnen dansen, maar strenge regels zijn er wel: niet met elkaar praten, al mag geluid maken van vreugde of verdriet wel, dansen op blote voeten, en alcohol en drugs zijn uit den boze.

Ceremonie en chocola

Hoe een ecstatic dance-avond eruit ziet? Verschuren vertelt: ,,Afhankelijk van wie het organiseert kan er een soort ceremonie zijn aan het begin, om uit je hoofd te komen, ín je gevoel. En daarna gaat de dj draaien. Eerst wat rustiger, dan opzwepender, om uiteindelijk weer helemaal tot rust te komen aan het einde, voor de cooling down. Dan hebben we allemaal lekkere hapjes, fruit, chocola, thee.”

Verschuren komt zelf uit Druten, maar haar twee mede-initiatiefnemers uit Oss en Schaijk. ,,Het begon als een droom, bij een kampvuurtje, met een wijntje. ‘Als we toch eens...’ Maar nu is het écht zo ver, we gaan het doen.” Voor de eerste editie hebben de vrienden de in ecstatic-dance kringen wereldberoemde dj Esta Polyesta weten te strikken. ,,Dat is een investering, er hangt best een prijskaartje natuurlijk. Maar we krijgen heel veel enthousiaste reacties.”

Contact

De ecstatic dance-avonden, de doelgroep waarop ze mikken is tussen de 20 en de 60 jaar, zijn in Ravenstein, bij Get In Shape. Vanwege de coronamaatregelen zijn er maar 65 plaatsen. ,,Dansen is een contactsport, dus dan mag je elkaar wel aanraken. Maar buiten de zaal moet je meteen anderhalve meter afstand kunnen houden, dus daarom zijn er maar 65 plekken,” zegt Verschuren.