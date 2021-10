Eddie, Christan en Hans gaan strijd aan in De Dansmarathon: 50 uur non-stop dansen voor 100.000 euro

Dat de lol van de eerste uren dansen langzaam zal overgaan in een persoonlijke strijd om letterlijk overeind te blijven en dat heel Nederland daar getuige van kan zijn, daarover maken deze deelnemers zich geen zorgen. ,,Het is live-televisie, dus we weten dat we worden overgeleverd aan de tv-camera’s van Talpa”, realiseert Eddie Koekoek (46) uit Oss zich. Danspartner Christan van Hal (42) uit Heesch haalt er haar schouders over op: ,,Tuurlijk is het best spannend want tsja, hoe zetten ze je neer, hè? Maar de mensen die ons kennen, weten hoe wij werkelijk zijn. Dus we maken ons er niet zo druk om.”