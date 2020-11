Een avondje griezelen met vooral veel snoep door Berghem: ‘Dankjewel, mevrouw de heks’

BERGHEM - Ze trokken zaterdag de miezerregen in, gehuld in Halloween-uitdossingen. Maar liefst 156 Berghemse kinderen liepen de spookachtige tocht op zoek naar 'snuupkes'.

Opvallend is dit fenomeen alleszins: Bèrgse moeders met een gat in hun hand. Halloweenmoeders, wel te verstaan. Met afgezaagde exemplaren. Van die kunststof-dingetjes. Met een kort handvat. En een pluchen zakje eronder. Voor alle 'snuupkes', legt mama Laura Lovink uit, die haar Fenne van 5 en Vince van 3 tijdens de Halloweentocht wisten te scoren.

Lof

Samen met moeder Ilonka Verhoeven en háár spookkroost - Luca (3) en Finn (4) - is ze deze zaterdagavond tegen half acht op de terugweg naar De Berchplaets. Laura: ,,We doen het laatste stukje van de route op de fiets. Voor deze kleintjes is de hele tocht net te lang, met te weinig huizen die actief meedoen. Maar hó, voor het overige alleen maar lof voor de organisatie."

Van de Verhoeventjes vond Luca de heksenschaal met snoepjes spannend, want die schaal reageerde een beetje eng als de kleintjes er wat lekkers van af pakten. Fenne vond de avondwandeling louter leuk, ,,en de regen was echt niet erg, hoor."

(Tekst gaat verder onder de foto)

156 deelnemertjes

Maar liefst 156 deelnemertjes trekken in het gemiezer door de kern van Berghem, gehuld in de meest extravagante Halloweenuitdossingen. Trick or treat is hier eenvoudigweg synoniem voor 'snuupkes'. Waar kinderen in andere landen met een Halloweentraditie met bloem voordeuren besmeuren als er niks te snaaien valt, blijft het hier van Burgemeester Van Erpstraat tot Gaffel vooral vriendelijk. ,,En wat zeg je dan?" ,,Dankjewel, mevrouw de heks."

Die dame met wonderbaarlijke krachten, maar hier zonder bezemsteel, zit aan het begin van de Nelissenstraat: de straat die sowieso het predicaat 'Happy Halloween' verdient. Thea Gijsbers heet deze heks van 62, die tussen de bedrijven door op haar e-reader een Stephen King zit te lezen. En die naar eigen zeggen haar kinderen en kleinkinderen verklapte dat ze 'eindelijk legaal zichzelf' mag zijn.

Gijsbers: ,,Ik ben energetisch therapeut: een beroep dat voor de buitenwacht sowieso al een beetje buiten het normale schijnt te vallen. Maar goed, dit is een kinderrijke straat; dan moet je meedoen aan zoiets als Halloween, vind ik. Nee, ik ben niet bang om hier corona op te lopen. Ik voel aan of iemand besmet is. En de ouders moeten hoe dan ook die 1,5 meter afstand houden."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Scary vermommingen

In De Berchplaets is het een avondlang een komen en gaan van de meest scary vermommingen. Vol bloedspatten, getooid met vampiertandjes en de meest gruwelijke huidaandoeningen. De plastic pompoen-aan-een-touwtje is als snoeptrommeltje ogenschijnlijk even gewild als de nephand. En figurant Zelda Kolderie brengt de boel binnenshuis al op spanning door de kinderkes op te zadelen met haar probleem dat ze d'r vent kwijt is. ,,Een man in een mooi pak, met hoge hoed en blauwe strik. Help hem vinden, please."

Dokter

Moeder Rilana van de Camp gaat met haar Lenah (6) en Lennus (4) volledig mee in het verhaal. Waar de twee angstig naar een bebloede dokter opzien, vertelt Rilana het 'super' te vinden dat deze spooktocht gewoon kan doorgaan. ,,Plezierig en op een veilige manier dus. Ja, natuurlijk heb ik verteld dat alles wat ze zien nep is."

'Duivelin' Rowan Boeijen, moeder van de 4-jarige Luus, spetterde in de schminkvoorbereiding zichtbaar rijkelijk met nepbloed. Ze twijfelde aanvankelijk om mee te lopen maar is toch blij er te zijn: ,,Dit is goed georganiseerd, weet ik van vorig jaar."

Papa Ivan van den Hoek, samen met skelet Owen van 5 klaar voor de tocht der tochten, was actief op AliExpress, stelt-ie lachend. Zijn mondmasker van Chinese makelij valt op vanwege de oplichtende Joker-smile. ,,Joh, alles is te koop."