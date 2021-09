Een bijzondere dienst met achttien kaarsjes voor overledenen in Maren-Kessel

MAREN-KESSEL - In de Lambertuskerk in Maren-Kessel vindt zaterdagmiddag 18 september een herdenkingsbijeenkomst plaats voor alle overleden parochianen en dorpsgenoten. Om stil te staan bij hun leven en wat troost te kunnen geven aan de nabestaanden, die ieder op hun eigen manier een heftig jaar meemaakten. Om 14.00 uur zullen achttien kaarsjes branden. De kaarsjes herinneren aan overleden dorpsgenoten, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden.

,,Nabestaanden konden in het afgelopen coronajaar door strengere uitvaartregels niet op de gewenste manier afscheid nemen van hun dierbare. Het moest sober en minimalistisch. Het waren beslissingen - wie wel, maar bovenal wie niet - die je als nabestaanden natuurlijk nooit wil nemen en het stond een grootser afscheid in de weg. Dat zouden de overledenen zéker wel verdiend hebben”, zegt Gerard van Schijndel. ,,We vonden dat we hier iets mee moesten doen en zo ontstond het idee van de herdenkingsdienst.” Een initiatief van gilde Sint-Lambertus samen met K.B.O. Levenslust en parochie Sint-Lambertus.

Vendelgroet

Ook de gildebroeders konden niet, of in ieder geval amper, doen waar ze zich toe geroepen voelen: steun bieden. Een laatste vendelgroet brengen of de gebruikelijke massale erehaag. ,,Dat was in de periode van rouw moeilijk in ons kleine hechte dorp”, vertelt Jan van Schijndel, voorzitter van gilde Sint Lambertus. ,,Toen er geen massale uitvaart kon zijn voor de overleden gildebroeders had je het gevoel dat je als vereniging te kort schoot.”

Dag van patroonheilige

De herdenkingsbijeenkomst zaterdag valt samen met de dag van de patroonheilige van het gilde. ,,Op de eerste zaterdag na 17 september vieren we al 495 jaar zijn feest. Een symbolische overgang van herdenken naar vieren”, aldus Van Schijndel. Na het uitreiken van de communie zal het gilde met vliegend vendel en slaande trom haar eredeken, Hans Bok traditioneel uit-vendelen. Dit gildegebruik is eerder noodgedwongen uitgebleven. ,,Zo krijgen ze allemaal in deze rare tijd tóch nog het gepaste afscheid dat ze dik hebben verdiend.”

De voorganger, pastoor Aarden die in de coronagolf de overstap maakte naar de kerkgemeenschap van Maren-Kessel, belooft dat het een bijeenkomst wordt met mooie passende woorden en muziek, opgeluisterd door het gemengd koor en het gilde. Na afloop zijn alle nabestaanden uitgenodigd voor een samenzijn in het gildepaviljoen.