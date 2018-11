Een BillyBird Park in Oss? Ja graag, roept politiek

Vrachtwa­gen met varkens kantelt op A50 bij Ravenstein: weg tot na de middag dicht

10:46 OSS - De A50 is in de richting van Oss naar Arnhem, ter hoogte van Ravenstein en knooppunt Ewijk, dicht. Dit komt door een gekantelde vrachtwagen. De vrachtwagen vervoerde vee. Rijkswaterstaat gaat er vanuit dat de weg tot laat in de middag geblokkeerd is.