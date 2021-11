‘Eén, één, vier’: tellen van vroege stemmen voor Maashorst is gestart

Lieke (37) is negen maanden na coronain­fec­tie pas weer hersteld: schrijft reisboek als escape

REEK/AMSTERDAM - Als kind ging Lieke Pijnappels (37) elk jaar met haar ouders kamperen in Zuid-Frankrijk. Inmiddels heeft ze veel meer van de wereld gezien en deelt ze haar ervaringen in haar reisboek Tropical Escapes. Ze begon met schrijven nadat ze in de eerste coronagolf stevig geveld werd door het virus.

23 november