Een fijne hoge instap, vriendelijke chauffeur, coronascherm én goedkoop - ‘De Ruwaard-Mobiel móet er gewoon komen’

MuzeMobiel is voorbeeld voor vervoer in heel Uden

6 maart UDEN - Voor één euro per ritje door de hele Bitswijk crossen of met de MuzeMobiel netjes afgezet worden bij het ziekenhuis in Uden of de Jumbo. Dat kan al enkele maanden en wordt vanaf nu nog makkelijker. Maar liefst drie elektrische karretjes zijn beschikbaar en zo’n tien vrijwilligers die als chauffeur tegelijkertijd de ogen en oren van de wijk zijn.