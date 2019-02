Een gebed vol gekheid in De Nolder in Maren-Kessel

Dalco zint nu serieus op verhuizing naar Vorsten­graf­donk in Oss

19:59 OSS - De woningbouwplannen in en bij de voormalige laboratoriumschool in Oss brengen de sluimerende verhuisplannen van Dalco Food in een stroomversnelling. Of de verhuizing ook daadwerkelijk doorgaat hangt mede af van de bouwmogelijkheden op de plek die Dalco achterlaat.