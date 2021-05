Een grote studeerkamer in het hart van Oss, dat is de Talentencampus Academy

Zeker in de eerste golf kwamen de muren van zijn studentenkamer behoorlijk op hem af. School dicht, bieb dicht, café dicht, waar moet je dan nog naartoe om leeftijdsgenoten te ontmoeten? Daan Saras had graag gezien dat er toen al zo'n ruimte bestond als nu aan de Galerij in Oss ontstaat. Dan had de Fontys-student uit Heesch er waarschijnlijk de deur platgelopen. ,,Als student ben je nu zó op jezelf aangewezen", zegt hij. ,,Ik hoor om me heen overal dat er behoefte is om anderen te ontmoeten, om eens ergens samen aan te werken. Daar kan deze plek ontzettend bij helpen.”