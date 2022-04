Een heel theater afbreken, in de verhuiswagen doen en ergens anders weer opbouwen: kan dat?

1. Hoe hebben De Lievekamp en het Zuiderstrandtheater elkaar gevonden?

Theater De Lievekamp aan de Raadhuislaan in Oss wil nieuwbouw. En wil daarvoor het Zuiderstrandtheater van de gemeente Den Haag overnemen en verplaatsen naar Oss. Dat mag voor een symbolisch bedrag weg. Want het was maar een tijdelijk theater en doet nu geen dienst meer.