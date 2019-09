Een jaar na het spoordrama staan Oss en burgemeester Buijs dichter bij elkaar

Drie dagen houdt ze het vol. Drie lange dagen vol verdriet en indrukwekkende verhalen die ze als een spons absorbeert. Emoties van de getroffen families, bij het herdenkingsveld of gewoon op straat. Van die gitzwarte donderdagmorgen tot diep in de zaterdagmiddag. Dan pas breekt de burgemeester. Pas nadat ze iedereen heeft bedankt en voor niemand meer wat kan betekenen, laat ze haar emoties thuis de vrije loop.



,,De Lievekamp, het theater van onze stad, bestond het weekend na het ongeluk toevallig vijftig jaar", legt Wobine Buijs uit in haar werkkamer op het gemeentehuis. ,,Dat hebben we ingetogen gevierd, want het voelde niet goed om het helemaal af te blazen. Nadat ik daar een praatje had gehouden, had ik voor even niets meer in mijn agenda staan. Toen gunde ik mezelf wat tijd om het thuis te verwerken.”