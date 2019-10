Een kinderwens komt uit: Osse Jessie speelt eindelijk in Sprookjesboom

Paralym­pisch kampioen Kelly van Zon bij fanavond Gerald van Grunsven in Herpen

10:25 HERPEN - Meervoudig paralympisch kampioene Kelly van Zon is dinsdag 22 oktober de speciale gast tijdens een fanavond van rolstoeltennisser Gerard van Grunsven in Herpen. Tafeltennisser Van Zon won gouden medailles tijdens de olympische spelen in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016).