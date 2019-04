Een mooie groene tuin mag wat kosten

Autokoper maakt ‘proefrit’ in Oss maar komt niet meer terug, politie vindt verlaten auto na uren in Den Bosch

21 april OSS/DEN BOSCH - Een man, die zich zaterdag voordeed als klant bij een autobedrijf aan de Gotenweg in Oss, is nooit meer teruggekomen met de auto waar hij een proefrit mee reed. De gloednieuwe Ford Fiesta werd later door de politie teruggevonden, zonder een spoor van de ‘koper’.