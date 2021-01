Een Oss’ kaartspel met Jan Cunen, Unox-worst en rotonde met zwaard

De grafisch vormgever brengt binnenkort een eigen kaartspel op de markt. Hij tekende zelf de plaatjes, vier in elke kleur. De rest van de kaarten is zoals een normale stok. De b van de boer staat voor bekende locaties in Oss, waaronder de rotonde met het kromgebogen zwaard en het Walplein met varkentje. De v van de vrouw voor voorname historische personen, onder wie Hertogin Johanna en archivaris Jan Cunen. De h van de heer is vertaald in heerlijk en handig, met onder meer Unox-worst en de pil. En de a van aas is de a van architectuur geworden, waarbij Museum Jan Cunen niet ontbreekt.