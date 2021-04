Een pizza-oven maken, trekzak spelen voor de koeien; Ardy Proot verzon altijd weer iets nieuws

Een volwassen vrouw, maar stiekem altijd kind gebleven, zo iemand die de wereld als een groot speelterrein beschouwde. Want stilzitten, dat was niks voor Ardy. Dingen maken, creëren, bouwen, dat was haar ding. Of het nou muziek maken was, een kinderboek schrijven, een bronzen beeld gieten of - en man Guus wijst even de tuin in - een schuur bouwen of complete pizza-oven metselen, Ardy was altijd bezig.