Een ritmische woordenwaterval, maar verwacht geen rap

Schrijven acht ze persoonlijk 'net zo essentieel als ademhalen'. En die dichterlijke ademstoten wil ze donderdagavond 6 juni, tijdens de jubileumavond van het tienjarige Poëzie Podium Oss, in de vorm van het ‘spoken word’ graag delen met een (‘liefst bomvol’) K26. Iris Besseling (20), Osse student literatuurwetenschappen te Utrecht, noemt zichzelf een schrijfster met een poëtisch hart, treedt meer dan regelmatig her en der in den lande op, maar vulde nog niet eerder haar avonddeel met het ritmisch gereciteerde spoken word.