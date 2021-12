Een smakelijke traktatie in kerstsfeer voor zorgpersoneel ziekenhuis Bernhoven

Ontroering

Verpleegkundige Raquel Santos: ,,Het is zo leuk dat ze dit doen. Het ontroert mij echt. Vooral omdat we weten dat ondernemers zoals Hutten het ook niet makkelijk hebben. Dus mijn complimenten en heel veel applaus voor al die ondernemers." De cateraar verwacht dat er ongeveer duizend personeelsleden per dag iets lekkers komen halen in het kerstdorpje. Partymanager Pascal Rijkers: ,,Hetzelfde gaan we doen bij bij het Amphia ziekenhuis in Breda en het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven en andere partners van Hutten.”