Een toekomstplan voor de grote havenstad Oss

AED’s in Berghem toe aan vervanging: ‘Risico dat we niet kunnen en willen nemen’

18:43 In Berghem zijn vijf AED’s vervangen. De apparaten zijn na tien jaar aan vervanging toe, ook al zijn er bij die nog nooit gebruikt zijn. ,,De schok is na de garantieperiode niet meer gegarandeerd en kan dus minder zijn dan noodzakelijke. Dat is een risico dat we niet kunnen en willen nemen”, legt Peter van Ballegooij van EHBO Berghem uit. In het Vossehol komt op 10 juli een hele nieuwe AED-locatie.