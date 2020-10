Een vergeten monument voor acht ‘hemelvuur’-slachtoffers in Megense polder

Het vereist goed zoeken, profeteerde hij. Eerst naar een zilverkleurig hek aan de rand van de Rulstraat, met zicht op de Maasakkers. En dan verderop naar een smeedijzeren pijlpuntenhek in de vroegere bedding van deze bij Megen afgesneden Maasarm. Een officiële ingang, zo sprak oud-Harenaar en amateurhistoricus Piet Arts vooraf, bestaat immers niet. Laat staan een pad dat voert naar dit vergeten monument. Gelukkig wijst een behulpzame veehouder uit Oijen, met grazend vee in het uitgestrekte natuurgebied, de weg langs distels en koeienflatsen. “Nee, geen angst voor de stier. Die loopt hier niet meer.”



85 jaar geleden voltrok zich op deze plek in the middle of nowhere een drama waaraan de omheinde gedenksteen met vrij onleesbare letters refereert. ‘Hemelvuur’ valt nog net te ontwaren. Net als ‘werkverschaffing’. Acht arbeiders, ingezet voor de kanalisatie van de Maas, hadden volgens de krantenverslagen op die bewuste vierde september 1935 ‘te samen hun middagmaal genuttigd’. En schuilden in hun keet voor een dreigend onweer.