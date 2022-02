Een WK, gloednieuw centrum en landelijke aandacht: kan succes van nu de oude Osse clichés verdringen?

Zou het voor de NOS niet goedkoper zijn om een permanente studio in te richten in Oss? Dat zou immers een heleboel kilometers besparen nu de cameraploegen zó vaak naar de stad worden gestuurd om goed nieuws te verslaan. Dat lumineuze idee, uiteraard te nemen met een stevige scheut zout, opperde Henk Mensink vorige week na alwéér een item over Oss, dit keer over carnaval. Vlak nadat de omroep de deur platliep bij vaccinhub Movianto én in het centrum was vanwege de spectaculaire afname van de leegstand.