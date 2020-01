Een zebrapad? Van de wethouder mag De Kiem er alvast op hopen

Gouden Oogappel voor Ad de Haas, motor achter Schuldhulp­maatjes Oss

10:17 OSS - In wijkcentrum Schadewijk in Oss is dinsdagavond Ad de Haas onderscheiden met de Gouden Oogappel. De Haas kreeg de onderscheiding uit handen van wethouder Thijs van Kessel voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger, de laatste jaren met name als coördinator bij Schuldhulpmaatjes.