Een zinderende EK-finale zorgt voor gebroken harten in Schaijk

Er is één gezin in Schaijk waarbij het volume tot het absolute maximum wordt opgeschroefd tijdens de volksliederen, Engelse vlaggen voor het raam en op de deur hangen, en het ‘God Save The Queen’ hartstochtelijk meegezongen wordt. Zoals uitgezonden door de BBC, welteverstaan. Mater familias Susan (62) verruilde haar vaderland Engeland vanwege de liefde ooit voor Nederland, en kwam zo in de thuishaven van haar echtgenoot Henk terecht. Die is al vrijwel heel zijn leven fanatiek supporter van PSV, maar maakte zich nooit bijzonder druk om het Nederlands elftal.