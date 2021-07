Eenentwintigste Poëzieroute Ravenstein prikkelend en ‘vooral niet te zwaar’

RAVENSTEIN - ,,Hoe vaak ik op het knopje druk en wat ik er ook van zeg, dat drolletje in de wc, wil daar maar niet weg.” Het is de eerste strofe uit een gedicht van kinderboekenschrijver en dichter Erik van Os. Zondagmiddag was hij de hoofdgast bij de opening van de eenentwintigste Poëzieroute van Stichting Cultuur Ravenstein in de Garnizoenskerk.

Van Os las zijn werk voor of interpreteerde het al zingend met eigen gitaarbegeleiding. Humoristische kindergedichten en gedichten voor volwassenen die tot nadenken stemmen. Voorzitter Heidi Poessé toonde zich maar wat verheugd met het behalen van het doel dat de stichting zich voor dit jaar had gesteld; een serie kwalitatief goede, prikkelende en illustratieve gedichten. ,,Bovendien vooral niet te zwaar,” legt Heidi Poessé uit. ,,We zijn uitgegaan van het genre Light Verse waardoor de gedichten toegankelijker zijn voor een groter publiek.”

Kinderboekenschrijver en dichter Erik van Os was hoofdgast bij opening Poëzieroute Ravenstein

Deze eenentwintigste poëzieroute resulteerde uiteindelijk in een acht kilometer lang loop- of fietstraject dat zodanig was gekozen dat de bezoeker ook langs andere bezienswaardigheden van het stadje komt. Katinka Waelbers en Geertje Hoogenboom, die beiden in Ravenstein een kunstatelier hebben, waren daar verantwoordelijk voor.

Kinderen

Maar het grootste aandeel aan deze totaal vernieuwde poëzieroute hadden, naast de professionele dichters en plaatselijke kunstenaars, toch wel de basisschoolkinderen van ’t Ravelijn. Onder leiding van de Osse illustratrice Ingrid Friesen mochten de kinderen van groep 5 en 6 toepasselijke tekeningen maken. Friesen: ,,Hun juffrouw Danique heeft natuurlijk wel eerst de gedichten met de kinderen besproken zodat ze wel iets van de inhoud begrepen. Daarna heb ik een paar gastlessen gegeven over illustreren en ben ik met de kinderen aan de slag gegaan.”

Een aantal kinderen was ook bij de opening. Yme Landman en Sofie Keulers waren maar wat trots dat een door hen geïllustreerd gedicht ergens in of nabij het stadje op een grote metalen plaat hangt. Het gedicht van de 9- jarige Stan Boelen hangt aan het hek pal achter de Garnizoenskerk. ,,Het gedicht waar ik bij moest tekenen gaat over het ontstaan van het heelal. Toen ik het goed gelezen had bedacht ik hoe ik het kon uitwerken met sterren en planeten.” Het resultaat mag er zijn.

Kunstenaars Katinka Waelbers en Geertje Hoogenboom worden bedankt door bestuursleden Karin van Weegen (li) en Heidi Poessé