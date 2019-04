Eerbetoon aan overleden fietsvriend: ‘Op een gegeven moment ging we te langzaam voor hem’

Nep-zebra is nu een echt zebrapad (met zwabber­stuk­jes ernaast)

19:21 NISTELRODE - Het bekritiseerde ‘zwabberpad’ in Nistelrode is vervangen door een degelijk zebrapad. Zoals beloofd heeft de gemeente Bernheze snel ingegrepen na de harde kritiek van Veilig Verkeer Nederland. Maar wel zo dat nog veel van de oude, omstreden nep-zebra te zien is.