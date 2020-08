Eerlijk over Heesch West en dorpsraad Vinkel opgelucht: ‘Schrappen windturbines geschenk uit de hemel’

Zes jaar deed Dianne alsof ze studeerde, tot ze niet meer kon: ‘Haar geheim werd haar fataal’

23 augustus Zes jaar lang liet Dianne Tonies iedereen tot in detail geloven dat ze al die tijd geneeskunde studeerde. Tot half januari, toen de 26-jarige Heesche een einde aan haar leven maakte, op haar kamer in een studentenhuis in Leiden. Haar zus Rachel vertelt. ,,Haar geheim is haar fataal geworden."