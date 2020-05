Eerste bezoekers verpleeghuis in Oss: ‘Echt weer of je bij moeder thuis komt’

De Ruwaard in Oss is voorlopig het enige zorgcentrum in Noordoost-Brabant waar naaste familie weer echt op bezoek kan bij de bewoners. Het verpleeghuis is een van de 25 centra die zijn uitverkoren voor een landelijke proef. Eén vaste persoon per bewoner mag naar binnen, na het ontsmetten van zijn of haar handen, het vaststellen van een gezonde lichaamstemperatuur en het invullen van een registratieformulier. In het verpleeghuis aan de Ministershof in Oss zijn ze al minstens veertien dagen coronavrij en dat moet vooral zo blijven.