Eerste coronavaccins aangekomen bij Movianto in Oss

Movianto is onderdeel van het Franse familiebedrijf Walden, een van de grootste logistieke dienstverleners van de farmaceutische industrie in Europa. Movianto is actief in twaalf landen en heeft daar meer dan twintig depots. In de Benelux heeft Movianto er drie: één in Oss en twee in België, in Aalst en Houdeng-Goegnies.