Eerste editie Europese parasportkampioenschappen naar Nederland? Als het aan Oss’ bedrijf ligt wél

Stille Getuigen Bij het Osse ‘kleeding­ma­ga­zijn’ waren ze in 1929 ‘gaarne bereid’ om oude meubels op te halen

18 januari OSS - De Kringloopchauffeur die vorige week in de Schadewijk die mooie meubeltjes te min vond voor een tweede leven en ze op straat liet staan, heeft voor veel verontwaardiging gezorgd. Inmiddels is door de kringloopdirecteur uitgelegd dat het eigenlijk de schuld is van de gemeente. Die weet op haar beurt nergens van. Gelukkig is het dus niemands schuld en hoeft niemand zich te schamen.