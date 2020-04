Eerste editie van de Pontjesdagen verschuift naar september

Overleden Brits-Jamaicaan­se, maar ook Osse muzikant Robert Green overleden

5 april OSS - De van oorsprong Brits-Jamaicaanse, maar in Oss woonachtige muzikant Robert Green is overleden. In de jaren '80 was zijn band, Reality, bekend in het Verenigd Koninkrijk, ze traden op met UB40. Het nummer ‘Tell me what's going on in your mind’ bereikte de top 20 in Engeland en haalde ook de hitlijsten in Canada. Na een tour in Nederland, waar ze Doe Maar ontmoetten en verschillende optredens gaven samen, bleven Green en de band in Nederland.