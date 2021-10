Eerste gebouwen op Curaçao worden met hulp van Osse bedrijf CyBe gemaakt met 3D-betonprinters

Binnenkort worden drie medewerkers van BIB getraind door het team van CyBe om een aangekochte 3D-printer te kunnen gebruiken, om daarmee twee splinternieuwe gebouwen te realiseren. Deze twee gaan fungeren als kantoorruimte en café in de hoofdstad Willemstad. ,,Het is steeds moeilijker betaalbaar te bouwen, dankzij onder meer 3D-betonprinten kunnen we dit probleem oplossen”, aldus Berry Hendriks, CEO en oprichter van CyBe Construction.