Eerste gezondheidscentrum van Heesch is klaar

Huisarts Ninske Hiemstra is niet bang dat ze hoeft te wennen aan het nieuwe onderkomen van haar gezondheidscentrum. ,,Als je hier binnenkomt voelt het meteen behaaglijk. En dat licht , dat is zo fijn.” Hiemstra staat in de centrale hal van het nieuwe, eerste gezondheidscentrum van Heesch. Jarenlang is ze bezig geweest om een gezondheidscentrum te realiseren. Plannen maken, partijen zoeken die wilden aanhaken en bouwen. Het kostte wat kruim, maar Hiemstra is trots op het centrum dat in zo'n acht maanden tijd aan de Gildestraat in Heesch is neergezet. Van een verouderde praktijk aan de Hoogstraat verhuist Hiemstra naar een modern, ruim pand. ,,We hebben bijvoorbeeld nu als huisartsen vier spreekkamers. Ook de assistentes hebben een eigen behandelkamer en er is een grote wachtruimte. En daarnaast zijn alle overige disciplines die in het gezondheidscentrum zitten, voorzien van mooie en goed ingerichte ruimtes.”