Eerste hulp bij geldzorgen; Bernheze komt met sociale kaart

Deze ‘eerste hulp bij geldzaken’ is digitaal te downloaden op de website van de gemeente en op papier af te halen in het gemeentehuis. Voor elke situatie is er iemand die kan helpen, stelt de gemeente. In de folder staan alle adressen voor die verschillende situaties op een rijtje. Het is simpel: zoek welke verandering bij uw persoonlijke situatie past, ga naar de betreffende pagina en zie wie kan helpen.