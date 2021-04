Eerste Janssen-vaccin afgeleverd bij Movianto in Oss

Sinds wegbrengen van afval duurder is geworden, komt de helft minder bezoekers naar de milieu­straat in Oss

8 april OSS - Van lange wachttijden voor de poort van de Osse milieustraat is sinds de forse tariefsverhoging per 1 januari geen sprake meer. Het aantal bezoekers aan het Duurzaamheidsplein is in de eerste twee maanden van dit jaar gehalveerd ten opzichte van 2020. Dat blijkt uit cijfers die de gemeente heeft vrijgegeven.