Eerste opticien van Oss (98) blikt terug op 70 jaar Bogaerts: ‘Ze noemden me dokter’

Het voetenwerk is wat minder, zijn geheugen des te beter. Teun Bogaerts (98) schudt zijn levensloop met alle bijbehorende jaartallen zo uit zijn mouw. Dat hij in 1938 als medewerker in dienst trad bij Van Maaren Optiek in Den Bosch bijvoorbeeld. ,,Het kwam toevallig op mijn pad. We woonden in Vught. Mijn vader werkte bij Van Lanschot en ging er een beetje vanuit dat ik ook in de bankwereld zou gaan. Ik twijfelde. Van Maaren woonde bij ons in de buurt en in het jaar dat ik van school kwam vroeg hij me als medewerker.”